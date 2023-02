Taxas de juros longas sobem em sintonia com yields dos Treasuries

23/02/2023 | 09:29



Os juros longos têm alta moderada na manhã desta quinta-feira, 23, acompanhando os yields dos Treasuries e antes do leilão de LTN e NTN-F do Tesouro, enquanto os demais rondam a estabilidade. O mercado também aguarda a leitura do índice de gastos com consumo (PCE) dos Estados Unidos no quarto trimestre (10h30), um dia após a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o BC americano) sugerir elevar os juros em ritmo moderado. Às 9h18 desta quinta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 ia para 12,93%, de 12,88% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 12,66%, de 12,64%, e o para janeiro de 2024 exibia taxa de 13,36%, de 13,37% no ajuste anterior.