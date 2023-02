Breno, dupla de Caio César, posta vídeo raspando os cabelos após sessões de quimioterapia

23/02/2023 | 09:11



Como você vem acompanhando, Breno que faz dupla com Caio César acabou comentando em suas redes sociais que está com câncer e posteriormente mostrou uma foto dizendo que estava fazendo quimioterapia.

E agora, na última quarta-feira, dia 22, Breno voltou até as suas redes sociais para mostrar que por conta do processo do tratamento, seu cabelo está caindo e para ajudar no processo, ele resolveu ao lado de seu irmão gravar um vídeo mostrando que raspou os cabelos.

Faz parte do processo.

Os fãs não demoraram nada para ir até a publicação e soltarem uma enxurrada de mensagens de apoio ao cantor. Vale lembrar que ele já passou pela cirurgia para a retirada do tumor e por isso que está fazendo sessões de quimioterapia.