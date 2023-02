Sam Smith aparece em camarim de And Just Like That e confirma participação na série derivada de Sex And The City

23/02/2023 | 09:10



Logo depois de conquistar quatro Grammy Awards, Sam Smith decidiu se aventurar em outra área: da atuação. Na última quarta-feira, dia 22, o ator usou as redes sociais para publicar um clique em que aparece no camarim da série And Just Like That, confirmando a sua participação no revival de Sex And The City.

Fazendo algo profano no set, escreveu na legenda, fazendo referência à sua música Unholy.

Informações sobre o personagem de Smith, ou até mesmo o nome, ainda seguem guardados no cofre. E não para por aí! Sara Ramirez, Sarita Choudhury, John Corbett e John Corbett também prometem marcar presença na segunda temporada, que ainda não tem data de lançamento.