No G-20, Yellen pede sanções mais fortes contra a Rússia e mais apoio à Ucrânia

23/02/2023 | 08:25



Os Estados Unidos querem sanções mais fortes e impostas de modo mais eficaz contra a Rússia, além de apoio adicional para a Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira, 23, a secretária de Tesouro americana, Janet Yellen, durante encontros do G-20 na cidade indiana de Bengaluru, um polo de tecnologia do país. Falando na véspera do aniversário de um ano da invasão russa na Ucrânia, ela considerou que as sanções contra Moscou funcionavam, porém acrescentou que mais precisa ser feito para atrapalhar o esforço de guerra russo, enquanto se apoia a Ucrânia.

"Nós buscamos fortalecer as sanções e garantir que respondamos a violações das sanções", disse Yellen. Segundo a secretária, os russos buscavam alternativas para repor partes e equipamentos e reparar armas danificadas no conflito. A repórteres, ela disse que há um foco em respeitar o cumprimento das sanções existentes "e talvez com respeito a mais sanções".

Yellen ainda espera mais US$ 10 bilhões em assistência à Ucrânia, além dos mais de US$ 46 bilhões já enviados. O papel do Fundo Monetário Internacional (FMI) nesses esforços é "crucial", comentou. A secretária americana disse esperar uma forte condenação da guerra e seu impacto na economia global no encontro do G-20, mas o tema ainda estava em discussão. Fonte: Associated Press.