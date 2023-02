Mariana Goldfarb faz desabafo após encontro com Alinne Moraes, ex de Cauã Reymond: Parem de ficar criando coisas onde não tem

23/02/2023 | 08:10



Mariana Goldfarb usou as redes sociais para comentar o encontro com Alinne Moraes na saída do Baile da Arara, no Rio de Janeiro. O fato acabou ganhando destaque nas redes sociais visto que Cauã Reymond, atual marido da influenciadora, já teve um envolvimento amoroso com a atriz.

Goldfarb nunca teve problemas com as ex de Cauã. Inclusive, é amiga quase íntima de Grazi Massafera, mãe da filha do ator. Através das redes sociais, Mariana fez um desabafo sobre os comentários que recebeu sobre o encontro.

- Eu gosto de aproveitar as situações que acontecem comigo para levantar questionamentos e dar dicas que considero importantes de maneira geral na sociedade. Fomos no Baile da Arara e quando estávamos indo embora demos de cara com Alinne Moraes, aquela deusa, que já teve um relacionamento amoroso com o meu marido, Cauã. E tudo bem. Não consigo entender porque as pessoas continuam batendo na tecla de que mulheres precisam ser rivais e que elas não podem se gostar, começou ela.

A esposa de Cauã ainda reforçou que não tem razão para criar rivalidades femininas.

- Espera-se uma rivalidade, um burburinho, uma competição, comparação, ódio velado e lamento, mas do lado daqui, tanto eu quanto Alinne, não existe isso. Somos mulheres em constante evolução. Vocês esperam para ver o circo pegar fogo e querem ver o povo se dar mal. Li alguns comentários e é assustador. O simples fato de ser recíproca a admiração, o carinho. Ela é mulher. Parem de ficar criando coisas onde não tem. Parem de ficar nesse sentimento que não agrega nada e cuidem das suas vidas. Vá estudar, trabalhar, fazer um curso, investe no seu desenvolvimento pessoal. E não é assim procurando encrenca. Gente, acorda

Eita!