Política monetária é agressiva, mas talvez não o suficiente, diz dirigente do BoE

23/02/2023 | 07:48



Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Catherine Mann disse nesta quinta-feira (23) que a política monetária assumiu uma trajetória "historicamente agressiva", mas "talvez não o suficiente", diante dos "múltiplos choques" sofridos pela economia do Reino Unido. Em discurso técnico sobre os efeitos das altas de juros e o processo de transmissão da política monetária, Mann, no entanto, não citou diretamente a perspectiva dos juros do BOE. No começo deste mês, o BoE elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 4%.