Promotor quer levar GCM de São Bernardo a júri por morte de estudante

Heitor Mazzoco



23/02/2023 | 07:38



Em alegações finais apresentadas à Justiça, o promotor Pedro Javaroni Machado Fonseca solicitou ao juiz Fernando Martinho de Barros Penteado, da Vara do Júri de São Bernardo, que pronuncie o GCM (Guarda Civil Municipal) Marcelo Antonio de Oliveira Junior, que matou por engano o estudante Lucas Costa Souza. Como consequência, o MP quer que o GCM seja levado ao Tribunal do Júri. “Dessa forma, no caso em apreço, o manancial probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliado aos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, traz indícios suficientes de autoria e demonstra a materialidade dos crimes de homicídio doloso qualificado e fraude processual, impondo a pronúncia do acusado, nos exatos termos da denúncia. Ante o exposto, o Ministério Público requer seja o acusado pronunciado como incurso no delito descrito na exordial acusatória, para que seja ao final submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca”, citou o promotor no documento.



Junior disparou duas vezes contra o estudante ao pensar que seria assaltado. Isso porque o jovem tentou entrar no carro do GCM. De acordo com familiares do estudante, ele pode ter confundido o carro do GCM com o de seu pai. Os dois veículos têm cores idênticas e vidros escuros. Toda noite, depois da aula no Senac, na região Central de São Bernardo, o pai do jovem morto o buscava.



Em setembro último, no entanto, o combustível do carro acabou e o pai pediu que o filho aguardasse no ponto de ônibus. Quando o carro vermelho passou e parou no semáforo, o jovem entrou no veículo e foi atingido pelos disparos. Ele ainda correu por poucos metros e caiu no ponto de ônibus em que estava. O jovem cursava administração de empresas.



FRAUDE

Contra o GCM pesa ainda acusação do Ministério Público por fraude processual. Isso porque, segundo o promotor Machado Fonseca, o GCM “inovou artificiosamente o estado do interior de seu veículo, não preservando-o para a oportuna perícia, e também introduziu, nas proximidades do local do crime, um simulacro de arma de fogo, visando a induzir a erro o juiz e o perito, destinando-se tal inovação a produzir efeito em processo penal naquele instante ainda não iniciado.”



A defesa do GCM sempre alegou legítima defesa putativa, ou seja, quando a pessoa toma uma decisão se valendo de um pensamento que, posteriormente, não ocorre. O GCM está preso desde o fim de setembro. A audiência de debate e instrução foi realizada no dia 1º de dezembro do ano passado. Os advogados do GCM ainda apresentarão alegações finais nos autos antes de o juiz decidir sobre o pronunciamento do réu.