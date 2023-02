Presidente do São Caetano volta ao cargo após autorização da Justiça

Da Redação



23/02/2023 | 07:33



O empresário Manoel Sabino Neto retomou ontem as suas funções de presidente no São Caetano. Ele reassumiu o posto após autorização da Justiça. Sabino cumpria prisão domiciliar, depois de ser preso durante operação da Polícia Civil que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e outros delitos no comércio popular da região do Brás, região central de São Paulo.



O Diário apurou que o presidente do Azulão tem atuado à frente do clube em casa. No entanto, a assessoria de imprensa do São Caetano informou que ainda não se sabe quando o empresário retorna às atividades de forma presencial. Além disso, a assessoria ressaltou que Sabino ainda acerta os detalhes finais de quando volta ao dia a dia presencial no clube. Questionado sobre a informação inicial de que o retorno seria até hoje, o clube destacou apenas que o presidente “segue no comando do Azulão”, nada mais.



Com o retorno do empresário ao comando, o São Caetano cancelou o quarto leilão que seria realizado nesta semana. Houve três tentativas fracassadas, a última delas na quinta-feira passada, no valor de R$ 60 milhões.



Sabino estava fora do cargo desde setembro. A partir daí, o Azulão era administrado por uma empresa terceirizada. O empresário é dono da SLU (Sociedade Limitada Unipessoal), que controla o São Caetano.



NOVO TÉCNICO

Para escapar do rebaixamento na Série A2 do Campeonato Paulista, o São Caetano trouxe um velho conhecido. Trata-se de Axel, que foi demitido do clube em outubro de 2022 após um mal desempenho na temporada. Ângelo Foroni, que estava como interino, retorna ao comando do sub-20.