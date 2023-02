Tite Campanella sai maior da polêmica

Da Redação



23/02/2023 | 07:12



Em todo o polêmico episódio do aumento salarial, instituição de 13º e um terço de férias para os vereadores de São Caetano, quem saiu fortalecido da crise de imagem do Legislativo foi o ex-presidente da Câmara e ex-prefeito Tite Campanella (Cidadania), que votou contra os benefícios extras para os parlamentares. Pré-candidato a prefeito em 2024, Tite poderá dizer durante a campanha que não foi favorável ao aumento de custos do Legislativo, ao contrário de vários outros, que terão muito o que explicar aos eleitores. Já Marcel Munhoz (Cidadania), que fugiu da sessão polêmica com a bênção do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), assume na segunda-feira (27) a Secretaria de Assistência Social.

Bastidores

Deficiência e dignidade

O vereador de Santo André Edilson Santos (PV) protocolou recentemente na Câmara projeto de lei que autoriza o Executivo a instituir delegacia especializada em crimes contra pessoas com deficiência no município. “A delegacia deverá contar com equipe multidisciplinar, com intérpretes e psicólogos. Pessoas com deficiência são, antes de tudo, pessoas que lutam por seus direitos”, disse o parlamentar na justificativa. A proposta está na Comissão de Justiça e Redação.