Palavra do Leitor - 23 de fevereiro de 2023

23/02/2023 | 07:01



Ano Novo?

É costume popular dizer que o ano novo no Brasil só começa depois do Carnaval. Em 2023, o ano não começou nem vai começar após qualquer data festiva. O Brasil está parado, nada funciona com qualidade e eficiência e não existem perpectivas positivas. A sensação é que estamos amarrados, atolados, engessados, amaldiçoados; perdidos num imenso buraco e sem saída! Durante meus longos anos de vida, enfrentei situações terríveis, mas jamais vi tanto desânimo, insegurança e animosidade do nosso povo. Só Deus na causa!



Mário Sérgio - São Bernardo



Tragédias de verão

Só eu achei extremamente oportunista a declaração do deputado federal Fernando Marangoni, de que o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, ignorou convênio com o Estado para reassentar 108 famílias? (Política, ontem) Evidentemente que a tragédia no Litoral Norte é fruto direto da insensatez dos governos, não só municipais, mas há momentos mais apropriados para este tipo de declaração. Agora é hora de resgastar sobreviventes e garantir ao menos um enterro digno a quem, infelizmente, perdeu a vida.



Antônio Ozeiro Tabul - Diadema



Infraestrutura

O governador paraquedista Tarcísio de Freitas recentemente esteve reunido em Brasília com o presidente para reivindicar, entre outras obras de mobilidade, Metrô para Guarulhos e Grande ABC. Não fez absolutamente nada de relevante por São Paulo enquanto foi ministro dos Transportes, duas das pontes construídas às pressas na sua gestão na região amazônica já desabaram e, com relação a São Paulo, embora esteja em primeiro lugar com 31,2% da arrecadação nacional, ficou colocado em último lugar dos 27 Estados em investimentos e nem completou o desvio nos dois viadutos prontos na Rio-Santos na região do Litoral Norte, local das últimas catástrofes, que poderiam ser utilíssimos neste momento. Boicotando o Estado de forma descarada, será um PSDB maquiado, com muitas promessas inexequíveis e nenhuma realização, inclusive com a revitalização e expansão das ferrovias paulistas de cargas.



Leoni Luiz Carlos - São Caetano



Provas?

Ativismo de amigos leais é bom demais. Os dois processos da Lava Jato – doações ao Instituto Lula e sede do Instituto Lula – e o das irregularidades na “aquisição dos caças suecos” (na gestão presidencial de Dilma), todos os três contra o presidente Lula, foram arquivados por falta de provas consistentes. De fato, não conta em nenhum dos processos recibo com firma reconhecida em cartório.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Cartão corporativo

Tem que haver rigoroso controle destes cartões, sendo especificado onde e até quanto podem gastar. Afinal, onde aplicam os seus salários? Enquanto isso, a grande parte de servidores públicos que não fazem parte da elite recebe o conhecido ‘vale-coxinha’. Este é o Brasil!



Tania Tavares - Capital



PIX

‘Lojas dão até descontos para quem pagar com PIX’ (Economia, ontem). Até quando os bancos vão tolerar um sistema que golpeia seus lucros exorbitantes?



Silvia Santos - Ribeirão Pires



Ramalhão

‘Técnico deixa o Ramalhão e vai assumir o comando do CSA, de Alagoas’ (Esportes, ontem). Demorou. Tem que levar uns 12, do goleiro ao ataque, esses ‘perebas’ que ele trouxe. Agora é mesclar a rapaziada para disputar esses jogos que restam no Paulista e, na sequência, almejar acesso à Série C.



Nei Garcia - Santo André