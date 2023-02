Max Verstappen abre a pré-temporada da Red Bull nesta quinta-feira no Bahrein

22/02/2023 | 22:58



O ano da Fórmula 1 começa para valer nesta quinta-feira, com o início dos testes da pré-temporada no Bahrein. Campeã do Mundial de Pilotos e de Construtores, a Red Bull já vai para a pista. Serão três dias de trabalhos e o bicampeão Max Verstappen mostra confiança, enquanto o companheiro Sérgio Perez não esconde a ansiedade.

Todas as equipes estarão no autódromo de Sakhir entre quinta-feira e sábado, com a pista à disposição por oito horas e meia por dia. As escuderias só podem utilizar um carro por vez. O primeiro GP da temporada será justamente no Bahrein, no dia 5 de março.

Verstappen foi o escolhido da Red Bull para iniciar os testes com o novo RB19. Ele vai à pista o dia todo na quinta e pela tarde na sexta-feira. Perez vai testar o carro no segundo dia, pela manhã.

"Estou me sentindo bem e relaxado entrando na temporada de 2023. Tive uma boa pausa e me preparei bem este ano", disse o holandês. "O tempo é tão limitado nos testes, então esperamos ter alguns dias sólidos sem muitos problemas, é importante ter sessões tranquilas", avaliou.

Campeão sem sustos no temporada passada, Verstappen esbanja confiança em mais um grande ano. "A equipe trabalhou duro durante o inverno e espero que o RB19 seja outro bom carro para desafiar na frente, mas o tempo dirá."

Enquanto o holandês mostra tranquilidade, Perez não consegue se segurar para ir à pista. "Estou muito ansioso para voltar ao volante do RB19. Sinto-me em forma e pronto para a temporada, este será meu 13º ano na Fórmula 1 e mal posso esperar para voltar e voltar às corridas", afirmou.

"Testar é muito importante porque é a única época do ano em que você pode realmente fazer grandes mudanças e explorar diferentes configurações do carro. Sinto que as coisas estão apenas começando, quero aproveitar este ano e dar o meu melhor na temporada."