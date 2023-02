Inter e Guarani sai do Limeirão para o Walter Ribeiro, em Sorocaba

22/02/2023 | 21:10



Agora é oficial: Internacional e Guarani vão se enfrentar em Sorocaba no estádio Walter Ribeiro, no próximo sábado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Com o Limeirão em obras para consertar uma galeria de água que se rompeu com as fortes chuvas no último sábado, a Federação Paulista de Futebol (FPF) optou por confirmar a mudança de local, com a manutenção do horário das 16h.

Na manhã desta quarta-feira, representantes da FPF estiveram no local e até liberaram parcialmente o Limeirão, desde que o confronto fosse disputado com portões fechados. Mas a própria Defesa Civil da cidade de Limeira, em visita feita na parte da tarde, optou por manter a interdição do local, por conta dos danos causados, não só ao estádio, como também ao seu redor.

O time da Inter de Limeira já está treinando em Sorocaba durante esta semana e vai permanecer na cidade. Por uma questão de logística, o estádio do São Bento foi escolhido pela diretoria para a realização da partida. O confronto diante do Guarani é decisivo, porque ambos os times têm 10 pontos na tabela. O jogo vale a possibilidade de classificação para o Leão e o respiro na tabela para o Bugre, ameaçado pelo rebaixamento.

como demitiu o técnico Mozart Santos no domingo, a diretoria confirmou que Moisés Moura e Ben Hur Moreira serão os responsáveis por comandar o time nos dois últimos confrontos do Paulistão. Na última rodada, o Guarani enfrentará o Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa.