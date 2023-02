Matheus Costa é anunciado como novo técnico do Santo André

Da Redação



22/02/2023 | 20:04



O Santo André anunciou nesta quarta-feira (22) o seu novo técnico. Trata-se do paranaense Matheus Costa, de 36 anos, que estava sem clube desde outubro do ano passado, quando deixou o comando do Operário-PR.

O treinador entra no lugar de Vinícius Bergantin, que pediu demissão nesta terça-feira (21), após aceitar proposta do CSA, de Maceió (AL). Após o anúncio, Costa já comandou as atividades do Ramalhão no período da tarde. Além do novo treinador, Leandro Niehues também foi anunciado para o cargo de auxiliar-técnico e fará parte da comissão técnica.

Caso seja regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), ele já estará no comando do Ramalhão contra o Mirassol, na próxima segunda-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Natural de Curitiba (PR), o novo comandante do Ramalhão acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Athletico-PR, Internacional, Paysandu-PA, Paraná, Coritiba e Operário. Começou a sua carreira em 2016 como auxiliar-técnico do Paraná, onde assumiu como adjunto e depois atuou como interino e titular.