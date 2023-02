Polícia Civil prende suspeito de roubar carro de Péricles em Santo André

Pamela Cadamuro



22/02/2023



Policiais civis da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam nesta quarta-feira (22) um rapaz de 23 anos por envolvimento no roubo do carro do cantor Péricles. O crime aconteceu na última quinta-feira (16), em Santo André. Veja o vídeo do momento do crime abaixo.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o suspeito foi identificado como o condutor do veículo modelo Uno que levou até o bairro Camilópolis o assaltante responsável por roubar o carro de Péricles, uma Land Rover Discovery avaliada em cerca de R$ 300 mil. O Uno também foi apreendido pela polícia.

Agora, o jovem fica à disposição da Justiça e a investigação continua para encontrar o rapaz que fugiu com o carro do cantor e os responsáveis pelo desmanche na Zona Leste de São Paulo, para onde o veículo foi levado. Ao ser localizado, horas depois do crime, o carro já estava completamente desmontado e foi reconhecido pelo número do chassi.

NA PORTA DE CASA

Péricles foi surpreendido pelos criminosos na porta da casa da mãe. Ele deixava o imóvel com a esposa Lidiane e a filha Maria Helena. Além do carro, os criminosos também levaram uma bolsa com documentos.

No sábado (18), o cantor se pronunciou sobre o crime. "Foi horrível, mas todo mundo está sujeito, eu não sou melhor que ninguém. Agradeço a cada um que fez chegar um pouco de carinho. Só estou de pé pelo carinho dos fãs", disse.