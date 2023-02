Ederson falha e City cede o empate ao Leipzig; Inter bate Porto com gol de Lukaku

22/02/2023 | 18:57



Nada de vantagem no confronto entre Manchester City e RB Leipzig. Em confronto de tempos distintos na Alemanha, uma falha de Ederson acabou custando a vitória dos ingleses. O goleiro brasileiro saiu mal e Gvardiol definiu o 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Depois de dominar os primeiros 45 minutos, mesmo não criando grandes chances, o City viu o Leipzig crescer na etapa decisiva e ter oportunidades até para buscar a virada. A decisão fica aberta e será definida no dia 14 de março, no Ettihad Stadium, em Manchester.

Favorito na série, o Manchester City teve a bola o tempo todo na Alemanha, sendo incomodado apenas no último lance dos primeiros 45 minutos com chute fraco de Timo Werner nas mãos de Ederson. Do mais, o time inglês dominou a posse, mas sofreu bastante para criar lances de perigo, esbarrando na boa defesa armada por Marco Rose.

Com dificuldades na criação, mostrando o tamanho da dependência de Kevin De Bruyne, desfalque por lesão, o City acabou "ganhando" um gol de presente. A defesa do time alemão saiu jogando errado, Gündogan recuperou e serviu Mahrez, que tirou do goleiro e colocou o City em vantagem. Rodri ainda teve duas oportunidades de cabeça e Grealish finalizou uma bola pelo alto. Mas a lentidão atrapalhou que os ingleses ampliassem.

Com sua equipe apática em campo, os torcedores alemães tentavam desconcentrar os visitantes na base da cantoria alta e intensa e na catimba. Os papéis do mosaico viraram bolinhas amassadas vermelhas que eram atiradas a todo tempo no gramado.

Com somente uma troca, Marco Rose colocou o Leipzig no ataque. O City já não encontrava a mesma facilidade em campo e Henrichs, a aposta no intevalo, quase empatou de cabeça. O Leipzig começou a rondar mais a área, enquanto os ingleses seguiam modorrentos em campo.

Aos 17 minutos, Ederson salvou o gol de empate. André Silva saiu na cara do brasileiro e tentou a cavadinha, mas o goleiro defendeu bem. O domínio agora era total do Leipzig. O City demorou 22 minutos para ter uma oportunidade. Haaland bateu fraco, cruzado, para fora.

A gigante pressão surtiu efeito aos 24. Após Ederson espalmar bomba de Szoboszlai para escanteio, a cobrança de Halstenberg foi na cabeça de Gvardiol, que igualou o marcador com merecimento. Fazendo milagres, Ederson falhou na saída do gol.

O empate acordou o City e Gündogan quase recolocou o time em vantagem. O meia bateu colocado no canto e Blaswich saltou para salvar. O jogo ficou aberto, com ataques e contragolpes, mas sem nova movimentação no placar.

LUKAKU DECIDE

Apesar de Adriano Imperador ter apostado em três gols de Lukaku contra o Porto, a Inter de Milão sofreu para abrir vantagem diante dos portugueses no Giuseppe Meazza. O belga saiu do banco de reservas aos 13 da etapa decisiva para definir o 1 a 0, aos 41 minutos do segundo tempo.

Depois de uma primeira etapa equilibrada, com a Inter ficando no quase em cabeçada de Lautaro Martinez e Onana parando o ataque português, a expulsão de Otávio, aos 23 minutos da fase final acabou custando caro aos visitantes. Com um a mais, os italianos cresceram. O sufoco grande acabou em vantagem graças ao faro de gol de Lukaku, que ainda desperdiçou chance para ampliar.