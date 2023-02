Sambista andreense leva "Palavras Femininas" ao palco do Sesc nesta sexta (24)

Pamela cadamuro



22/02/2023 | 18:59



Cantar as experiências e sentimentos das mulheres em diferentes perspectivas. Essa foi a ideia do sambista andreense Mumu de Oliveira ao criar o projeto "Palavras Femininas", que virou disco em 2019 e agora, três anos depois, está nos palcos em uma apresentação potente que além do samba ainda traz influências como pontos de jongo, cantigas de capoeira e ijexás, ritmo musical de origem africana.

Em seu show, que acontece na próxima sexta (24), a partir das 20h30 no Sesc Belenzinho, Mumu conta histórias escritas por mulheres que fazem parte da sua vida, como sua irmã, vizinhas e outras personalidades. "Sempre fui muito fã de dona Ivone Lara, a ideia original era falar sobre a vida e a obra dela, mas fui percebendo que as dores que ela sofria lá atrás eram iguais as das mulheres de hoje, mesmas histórias, só mudando as personagens. Nisso veio a vontade de cantar as letras com a vida dessas mulheres e fui pedindo as composições para elas", contou ele, que valoriza as letras femininas em seu trabalho. "Se você buscar as composições feitas de 1960 a 2018, menos de 3% das gravadas foram escritas por mulheres", complementa Oliveira.

Além de um dos finalistas do Festival de Música Negra do Ilê Aiyê, em Salvador (BA), Mumu também foi também campeão do Festival Nosso Botequim de Sambas Originais e já cantou ao lado de nomes como Nelson Sargento, Moacyr Luz, Serginho Meriti, Seu Dadinho do Camisa Verde e Branco, Seu Carlão do Peruche, Silvio Modesto e Nelson Rufino. Entre os maiores sucessos apresentados por Mumu estão as músicas "De Oxalá pra Iansã" e "Saudação a Meu Pai Xangô". No palco, ele terá ainda participações especiais de Tia Cida dos Terreiros, Bernardete, Érica Azeviche e Milene Araújo, personagens importantes da história negra do samba de São Paulo.

SERVIÇO

Data: 24/02

Horário: 20h30

Local: Rua Padre Adelino, 1.000 - Belenzinho - São Paulo

Ingressos: R$ 12 (credencial plena); R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira) - compra no local ou pelo site https://www.sescsp.org.br/.