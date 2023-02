Bolsas de NY fecham mistas, após ata do Fed impor cautela em pregão volátil

22/02/2023 | 18:38



As bolsas de Nova York encerraram mistas o pregão desta quarta-feira, 22, em dia marcado por volatilidade, após a ata do Federal Reserve (Fed) reforçar expectativa por novos aumentos de juros para controlar a inflação nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em queda de 0,26%, a 33.045,09 pontos e o S&P 500 caiu 0,16%, a 3.991,05 pontos. Por outro lado, o Nasdaq avançou 0,13%, a 11.507,07 pontos, com apoio de Apple (+0,29%), após reportagem da Bloomberg informar que a empresa teve avanços na pesquisa para desenvolvimento de um sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Já Amazon ganhou 1,28%, após a conclusão do processo de compra da One Medical.

De acordo com analistas do Citi, a ata do Fed não apresentou discussões sobre condições para pausa no aperto monetário e, pelo contrário, indicou a visão de "todos os dirigentes" de que aumentos contínuos nos juros devem ser necessários, reafirmando expectativas atuais do mercado.

No documento, o Fed relatou que alguns dirigentes apoiaram inclusive uma elevação ainda maior em fevereiro, de 50 pontos-base, embora todos os membros com direito a voto tenham optado por alta de 25 pontos-base.

Com a divulgação da ata, as bolsas de Nova York perderam força. Mais cedo, o presidente da distrital do Fed em St. Louis, James Bullard, havia dito que a economia americana está "mais forte" do que antes previa, com um mercado de trabalho robusto.

"O descompasso entre o Fed e os mercados sobre como as taxas altas pode acabar e isso pode fornecer um impulso provisório para as ações", avalia o analista Edward Moya, da Oanda.