'Pretendemos fazer um plano de reconstrução para as áreas afetadas', diz prefeito de Mauá

22/02/2023 | 17:41



A Prefeitura de Mauá, em parceria com os governos estadual e federal, devem iniciar um plano de trabalho para reconstruir as áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município na última terça-feira (21), informou o prefeito do município, Marcelo Oliveira (PT), com exclusividade ao Diário.

O chefe do executivo assinou no início desta tarde decreto que determina estado de emergência, por conta do alto volume de chuva registrado na cidade - determinação deverá ser publicada ainda hoje no Diário Oficial do município. Na noite de ontem uma mulher morreu soterrada e duas pessoas ficaram feridas, após deslizamento de terra no Jardim Zaíra.

“Conversei ontem com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o Ministro do Desenvolvimento Regional Waldez Goes para pedir a liberação de recursos a serem utilizados nessa regiões. Os dois confirmaram que a partir do decreto de estado de emergência irão homologar a determinação, e assim, juntos, iremos realizar um plano de trabalho para reconstruir os locais afetados e as áreas de alto risco”, afirmou Oliveira.

Neste momento, equipes da Defesa Civil e do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) estão mobilizadas em uma força-tarefa pela cidade para identificar as famílias que vivem em situação risco para poder realizar a remoção imediata dessas pessoas e interditar as habitações.

O prefeito de Mauá vistoriou no início da tarde de hoje a Viela ilha do francês, local onde foi registrado uma vítima e um ferido. Na parte inferior do terrenos estão localizadas cinco casas, que segundo o gestor, serão interdidas pela Defesa Civil do Município devido a risco de deslizamento do barranco.

“As famílias que terão suas casas interditadas receberão auxílio emergencial financeiro de R$ 500 por seis meses, podendo ser prorrogado para mais seis meses. O valor está acima do disponibilizado atualmente pela Prefeitura, que é de R$ 300. Para chegar nessa quantia, enviaremos ao Legislativo, em caráter de urgência, um projeto de lei para aumentar o valor e chegar nos R$500 necessários”, concluiu o prefeito.