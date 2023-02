Após Rainha Consorte Camilla Parker Bowles positivar para Covid-19, Palácio de Buckingham posta atualizações sobre o caso

22/02/2023 | 17:10



A Rainha Consorte Camilla Parker Bowles teve que adaptar sua programação dos próximos dias após positivar para a Covid-19. A esposa do Rei Charles III foi diagnosticada no dia 13 de fevereiro. De acordo com o portal Daily Express, aos 75 anos de idade, a rainha iria acompanhar seu marido nesta quarta-feira, dia 22, durante uma visita ao Projeto Felix, a maior instituição de caridade de redistribuição de alimentos da cidade, ao leste de Londres. Após o rei aparecer sozinho, o portal entrou em contato com o Palácio de Buckingham, que mandou um comunicado explicando o motivo da ausência de Camilla.

Sua Majestade teve uma excelente recuperação da doença da semana passada. No entanto, para permitir uma preparação adicional antes da recepção literária remarcada para quinta-feira e outros compromissos, Sua Majestade não compareceu ao noivado do Projeto Felix de hoje. A visita de Sua Majestade não foi afetada.

A Rainha Consorte está se preparando para, na próxima quinta-feira, dia 23, receber autores, membros da comunidade literária e representantes de instituições de caridade de alfabetização para comemorar o segundo aniversário de seu clube do livro online, o Reading Room. A recepção deveria ter ocorrido na última quarta-feira, dia 15, mas foi adiada depois que a realeza contraiu o coronavírus.