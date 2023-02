Luisa Mell recebe apoio de Xuxa Meneghel após criticar uso de penas no Carnaval: Deveriam pagar multa quem usar

22/02/2023 | 16:11



Triste! Luisa Mell não gostou de ver a entrevista de uma porta-bandeira que falou ter usado duas mil penas de faisão em sua fantasia. Mais uma vez a ativista usou as suas redes sociais para desabafar e repudiar o caso.

Duas mil penas de faisão. Eu sou uma apaixonada por carnaval. Sempre fui. Quando descobri a crueldade das fantasias, fiquei horrorizada. Para arrancar as penas das aves, são usadas técnicas como a do zíper: elas são levantadas pelo pescoço, as pernas amarradas e então as suas penas são arrancadas. Esse processo provoca dor, sofrimento e as deixa expostas ao sol e a infecções graves. A luta dos animais durante este processo chega a provocar fraturas. Os avestruzes, que vivem aproximadamente 40 anos, todos os anos sofrem com essa brutalidade.

E, continuou:

Quando descobri, comecei uma luta para mudar esta realidade. No começo foi difícil. Hoje as grandes musas do carnaval não usam mais penas verdadeiras e brilham cada vez mais! Infelizmente muitas pessoas ainda apoiam e acham bacana exaltar fantasias de penas verdadeiras. Como se isso fosse status. Não existe beleza que justifique tamanha maldade. Continuarei todo carnaval falando (militando, como dizem). Lutarei até o fim das minhas forças para um carnaval sem crueldade.

Através dos comentários, Xuxa Meneghel concordou com Luisa, e aproveitou para pedir desculpas pelas vezes que usou penas em suas fantasias ou casacos de pele:

Deveriam pagar multa quem usar?.. eu usei muito no passado, couro , camurça, penas no carnaval e já tive casaco de pele ?. Isso se chama ignorância , sim , não tínhamos a informação que temos hoje , e pra isso parar é cobrar uma multa enorme e mostrar a cada uma dessas pessoas o sofrimento de cada animal .Sinto muito por tudo que fiz , sem saber o que estava fazendo , mas hoje ?. Não da mais .