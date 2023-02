Nataly Mega, ex-esposa de Fábio Porchat, lamenta morte do pai e recebe apoio do humorista: Tenta ficar bem, força

22/02/2023 | 15:11



Nataly Mega, ex-esposa de Fábio Porchat, usou as suas redes sociais para lamentar a morte do seu pai. A produtora de cinema resgatou a última foto que tirou ao lado dele e desabafou.

Acho que essa foi nossa última foto juntos? ele saiu mal, eu também. Mas é o de menos. Foram 2 meses de muita luta é muito sofrimento. Ele resistiu muito enquanto deu. Acordou quando ninguém acreditava que conseguiria. Que bom? pq deu um tempinho pra gente conseguir se despedir.

Vale pontuar que o pai de Nataly foi internado em dezembro com Covid-19, e no hospital descobriu um câncer.

Eu acreditava que ele ia voltar pra casa, mas acredito agora que ele está melhor do que estaria se continuasse aqui. OBRIGADA a todos vocês que me mandaram mensagens boas e carinhosas, que rezaram, que mandaram boas energias e foram MUITAS pessoas! Ele, com certeza, sentiu esse carinho e eu também!

Através dos comentários, Nataly recebeu o carinho e apoio de muitas pessoas, incluindo de Fábio Porchat que pediu que ela ficasse forte neste momento tão difícil.

Que todas essas mensagens boas e carinhosas possam confortar um pouco o seu coração e de toda a sua família. Tenta ficar bem. Respira. Força!