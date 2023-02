Suspeito de envolvimento em morte de PM é preso com moto furtada em Diadema

Da Redação



22/02/2023 | 15:01



Um homem suspeito de envolvimento na morte de um cabo da PM (Polícia Militar) em Diadema foi preso na tarde da última terça-feira (21) no bairro Piraporinha. Ele era procurado pela Justiça e estava com uma moto furtada.

De acordo com as informações, os militares receberam uma denúncia de que um motociclista estaria fugindo do patrulhamento no corredor ABD, que corta a cidade. O veículo que ele dirigia estava sem placa e o rapaz chegou a entrar na contramão durante o acompanhamento, mas caiu e tentou fugir a pé, quando acabou preso. Na averiguação, os policiais identificaram a moto como furtada e o homem como procurado pela Justiça por conta da morte do cabo Gilberto Luiz de Campos Júnior. O policial foi baleado quando criminosos tentaram roubar sua moto em dezembro do ano passado. Ele chegou a ficar internado, mas não resistiu.

Agora, o ladrão deve responder pela morte do PM e pelo furto da motocicleta encontrada com ele. Além do veículo, os militares também apreenderam uma carteira com documentos de outra pessoa, um celular, um anel e um smartwatch.

O caso foi registrado no 3º DP de Diadema e o suspeito ficou à disposição da Justiça.