Conheça atores de Hollywood considerados Sugar Daddies

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/02/2023 | 14:55



O astro da série The Last of Us, Pedro Pascal, ao ser entrevistado durante estreia da HBO, respondeu a repórter: “I’m your cool slutty daddy” – na tradução, seria algo como “Eu sou seu papai maneiro e safado”. Já Henry Cavill, mais conhecido por interpretar Superman, gravou um vídeo respondendo a alguns tweets direcionados a ele. Ao ser questionado se era chamado de Daddy com frequência, ele confirmou que sim. Os vídeos estão dando o que falar.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Usar o apelido de Daddy para homens mais experientes e maduros, que geram atração e tesão a mulheres mais jovens, já faz parte do vocabulário da nova geração. Hoje, é possível definir esse tipo de relação como Sugar. Isto é, quando um homem experiente, maduro e bem-sucedido deseja estar com uma mulher mais jovem, atraente, inteligente, ambiciosa e proporcionar a ela uma vida de luxo e estável financeiramente.

“O interesse por homens mais maduros, experientes, inteligentes e que passem certa segurança não é de hoje. Além de ser muito mais normal do que se imagina, a idade não é o principal. O objetivo no estilo de vida Sugar é estar em um relacionamento leve, em que ele possa proporcionar a ambos segurança, estabilidade financeira e emocional, além de momentos incríveis”, aponta Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio.

As mulheres, por sua vez, são chamadas de Sugar Babies e buscam homens mais maduros não só pela vivência maior, mas também pela vasta experiência com relacionamentos anteriores, além de serem vividos sexualmente.