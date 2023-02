Noivado de Avril Lavigne chega ao fim após cantora jantar com Tyga, diz site

22/02/2023 | 14:21



Um ano após anunciarem o noivado nas redes sociais, o relacionamento de Avril Lavigne e Mod Sun chegou ao fim. Ao TMZ, fontes próximas disseram que o agora ex-casal já não estava no melhor momento, e um jantar da cantora com Tyga pode ter sido a gota dágua.

Apesar da situação, as fontes afirmam que Avril é apenas amiga do rapper. Além disso, o término não foi motivado por traição de nenhuma parte e a decisão foi da cantora.

Em abril de 2022, Mod Sun a pediu em casamento em Paris, em frente à Torre Eiffel. O momento romântico foi compartilhado nas redes sociais. Os dois estavam juntos desde 2021.

"No dia em que nos conhecemos eu sabia que você era a única. Juntos para sempre até que nossos dias acabem. Eu tive um sonho onde eu pedi em casamento em Paris. Peguei um anel e pedi para você o usasse. Eu estava de joelhos enquanto olhava em seus olhos. Você é mais linda do que as minhas palavras podem descrever. Agarrei sua mão, dei um último suspiro? Eu disse você quer se casar comigo?, ela disse 'sim'", publicou o cantor em seu Instagram, na época.