Virginia Fonseca revela que percebeu crise de ansiedade de Zé Felipe em show (e conta o que fez para ajudá-lo!)

22/02/2023 | 14:10



Depois de Zé Felipe contar que estava passando por uma crise de ansiedade no show em que foi criticado pela falta de ânimo, foi a vez de Virginia Fonseca se posicionar.

Em entrevista ao jornal Metrópoles, Virginia revelou como percebeu que o amado estava passando por uma situação ruim:

- Ele estava muito animado e, do nada, ficou meio que em choque. Ele ficava mexendo no boné toda hora, indo até a mesa que fica em cima do palco tomar água toda hora, um olhar meio perdido. Tentei falar com ele e ele me olhou estranho e não conseguia responder, foi aí que entrei no palco. Fiquei lá com ele em duas músicas. Logo após, ele saiu falando que estava com crise de ansiedade, orou, tomou uma água, se recuperou e voltou para o show.

No dia citado, a influencer subiu ao palco e começou a fazer a coreografia de duas músicas de Zé Felipe, para apoiar o cantor.