China reforça aliança com Rússia, mas indica neutralidade ante guerra da Ucrânia

22/02/2023 | 12:12



Durante encontro entre o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em Moscou, a China reforçou sua aliança com Moscou, demonstrando posição de neutralidade em relação à guerra da Rússia na Ucrânia. A reunião ocorreu no mesmo dia do encontro entre Wang e o presidente russo, Vladimir Putin. "Wang Yi enfatizou que quanto mais complicada for a situação, mais não podemos desistir dos esforços pela paz. Espera-se que todas as partes superem as dificuldades, continuem a criar condições de diálogo e negociação e encontrem formas eficazes de conciliação política", indicou nota oficial do Ministério de Relações Exteriores chinês.