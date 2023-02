Onde ficar em Los Angeles – Dicas de hotéis na cidade

Maria Beatriz Vaccari

Decidir onde ficar em Los Angeles, nos Estados Unidos, é um desafio, já que a cidade é enorme e conta com inúmeras opções de hotéis. Abaixo, veja algumas acomodações bem localizadas e recomendadas pela equipe do Rota de Férias.

Onde ficar em Los Angeles

Confira 10 bons hotéis em Los Angeles:

Kimpton La Peer

O Kimpton La Peer é uma boa pedida para quem quer ficar na região de West Hollywood, onde é possível encontrar diversos cafés descolados e galerias de arte. O hotel agrada principalmente quem gosta de ambientes com telas, fotografias e móveis diferenciados.

Hilton Los Angeles-Universal City

Se o objetivo for viajar a Los Angeles para curtir as atrações da Universal, vale a pena ficar no Hilton Los Angeles-Universal City, a apenas cinco minutos de distância do complexo. O local também oferece fácil acesso aos estúdios da Warner Bros.

Hollywood Roosevelt

O Hollywood Roosevelt é um dos hotéis mais tradicionais de Los Angeles. Construído em 1927, o prédio foi palco da primeira cerimônia do Oscar e era um dos favoritos de Marilyn Monroe. Ele fica na famosa avenida Hollywood Boulevard.

The Peninsula Beverly Hills

Indicado para quem procura luxo e sofisticação, o The Peninsula Beverly Hills fica em um prédio que remete ao visual da Riviera Francesa. O complexo fica a apenas 12 minutos a pé da glamourosa Rodeo Drive.

Best Western Hollywood Plaza Inn

O Best Western Hollywood Plaza Inn é uma opção bacana para viajantes que valorizam custo-benefício. Apesar de ser simples, o local oferece quartos confortáveis e fica pertinho da Calçada da Fama.

Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills

Localizado em uma das regiões mais glamourosas de Los Angeles, o Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills é um cinco-estrelas completo. Dá para passar horas na charmosa piscina e experimentar receitas deliciosas no restaurante italiano.

Casa Del Mar

Os viajantes que querem curtir Los Angeles bem pertinho da praia podem ficar em Santa Mônica. Vale a pena ficar no hotel Casa Del Mar, que tem um bom restaurante e oferece fácil acesso ao famoso píer.

Hotel Bel-Air

Sinônimo de exclusividade, o Hotel Bel-Air agrada até os viajantes mais exigentes. O local é indicado para quem valoriza privacidade, alta gastronomia e sofisticação.

Level Los Angeles Downtown South Olive

Baseado no centro de Los Angeles, o Level Los Angeles Downtown South Olive tem quartos com cozinhas totalmente equipadas. O local também abriga academia, sauna, piscina e quadra de basquete.

Shore Hotel

A poucos minutos da praia de Santa Mônica, o Shore Hotel se destaca por seguir uma linha eco-consciente. Apesar de pequenos, os quartos são bem confortáveis.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe onde ficar em Los Angeles, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.