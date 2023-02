Pagamento com Pix vira 'queridinho' nos comércios do Grande ABC

Eric Fujita e Luana Mello



22/02/2023 | 11:34



A agilidade com o uso da tecnologia e apenas alguns cliques no celular, além da ausência de taxas transformaram o Pix no verdadeiro “queridinho” dos brasileiros na hora de fazer uma transferência de valores ou mesmo quitar despesas. Por causa desses incentivos, o sistema instantâneo de pagamentos também caiu no gosto dos lojistas, que perceberam a facilidade de receber suas vendas de forma mais rápida e com menor custo. Para estimular o uso dessa modalidade, o comércio do Grande ABC oferece descontos de até 5% aos consunidores em geral.



As ofertas do gênero podem ser encontradas facilmente nas lojas do calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro de Santo André - um dos principais endereços do comércio popular da região. Para receber pela compra, as formas com o uso do Pix podem variar. A lojas adotam desde as chaves de acesso, que são a identificação da pessoa física ou jurídica nesse ecossistema ou por meio do QR Code gerado pelas maquininhas de pagamento. Em operação desde novembro de 2020, o sistema tem conquistado o público em geral a ponto de registrar um verdadeiro crescimento exponencial em sua utilização. Só em 2022, o Pix movimentou R$ 10,9 trilhões, de acordo com o Banco Central. O montante é mais que o dobro em 2021, quando essa modalidade efetuou R$ 5,2 trilhões em transações. Só em dezembro do ano passado, foi R$1,221 trilhão, o que é um recorde para apenas um mês.



Para estimular ainda mais o uso, o Banco Central estabeleceu novas regras em vigor desde janeiro. Os bancos deixaram de ser obrigados a estabelecer um limite de valor para as transações e de oferecer opção de definir regras especiais em horários noturnos. Por meio do Pix Saque e Pix Troco, as opções para obter dinheiro em espécie passaram de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia. À noite, foram de R$ 100 para R$ 1.000.



LOJISTAS

A vendedora de uma loja de noivas Jaqueline Sakone conta que as transações chegam até 100% no início do mês, quando os consumidores têm mais dinheiro na conta. O desconto de 5% ajuda a manter essa modalidade de pagamento em alta. “No fim do mês, as vendas com Pix caem para 70% do total negociado porque muitos gastaram boa parte da renda do mês. Aí o pagamento é via cartão de crédito para poder fazer o parcelamento de suas compras”.



O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de São Caetano, Alexandre Damásio, explica que o recebimento via Pix traz inúmeros benefícios aos comerciantes. “Essa agilidade é devido ao fácil acesso, pois é possível pagar via maquininha ou pela chave. A rapidez também faz com que aumente ainda mais o fluxo de caixa dos lojistas em geral”, completa.

COMERCIANTES APOSTAM QUE PREFERÊNCIA VAI AUMENTAR

A opção pelo uso do Pix até em compras de baixo custo ocorre devido à agilidade de pagar sem a necessidade de ter a espécie na mão. Para os comerciantes e especialistas em meios de pagamento, a tendência é de que a preferência aumente ainda mais nos próximos meses. A vendedora de uma banca de jornal no Centro de Santo André Camila Messias afirma que a maioria de seus clientes já paga por Pix. “A rotatividade dos clientes aqui é muito grande e os pagamentos hoje em dia são feitos mais por Pix porque o sistema é muito mais prático”.



O advogado especializado em Direito Bancário e Mercado de Capitais Marcelo Godke explica que o uso do Pix proporciona uma vantagem por não cobrar taxas nem do banco, nem das operadoras de maquininhas. “Por esse motivo, o faturamento basicamente aumentou muito também para as instituições. Cada mudança que o Banco Central faz é bem relevante”, avalia. O especialista vai mais além e acredita que haverá uma substituição natural dos cheques e até mesmo dos cartões de crédito pelo Pix. “Ainda neste ano, surgirá uma nova ferramenta nesse sistema, que é a versão em crédito, com a possibilidade de fazer parcelas”, antecipa.



Com a expectativa do Pix Internacional para o próximo ano, o sistema deverá se consolidar ainda mais, avalia Godke. Apesar da facilidade e agilidade, o especialista também destaca que os consumidores precisam ter algumas precauções. “Cuidado com e-mails, mensagens de SMS e até mesmo com conversas estranhas de WhatsApp de conhecidos pedindo dinheiro. Na dúvida, liga para a pessoa e tenha certeza que a informação procede”, conclui.

CLIENTE ACHA O SISTEMA SEGURO

Os consumidores ouvidos pelo Diário afirmam que preferem adotar o Pix como forma de pagamento e de transferência porque o sistema dá uma sensação maior de segurança. Isso acontece porque a pessoa não precisa carregar grandes quantias no bolso, na carteira e na bolsa. Por outro lado, existe a necessidade de um cuidado maior com o celular.



Outro grande atrativo junto aos consumidores é o fato de não ter cobrança de taxa em qualquer tipo de transação, mesmo de forma imediata e rápida. A criação do Pix faz parte da agenda do Banco Central para ampliar o nível de bancarização entre a população, sem as taxas. A autoridade monetária brasileira assumiu essa missão porque os bancos brasileiros não demonstraram interesse inicial em desenvolver o sistema que se tornou preferência da população.



O gosto pelo Pix é ainda maior entre os mais jovens, que têm uma facilidade ainda maior com as tecnologias existentes hoje. A estudante Laura Dias conta que praticamente realiza todas as suas transações via o sistema instantâneo de pagamento. “Faço isso principalmente com os valores menores do dia a dia. Quando é algo muito alto, o jeito é parcelar com o cartão de crédito mesmo”, destaca Laura.



GOLPE

O universitário Gustavo Freire ressalta que, apesar da agilidade do sistema, ainda tem um pouco de receio de utilizar o Pix, principalmente em razão da onda de fraudes e roubos de celulares por conta da ferramenta. Inclusive, ele afirma que foi vitima de um golpe. “Hoje em dia, não se pode confiar em mais ninguém, Nesses dias o Instagram de uma conhecida foi hackeado. Eu não sabia e acabei transferindo R$ 3.000 por meio do Pix porque achei que iria comprar uma geladeira”, lamenta.