São Bernardo & Maróstica. Cidades-irmãs. Laços reatados pelo Rotary em uma visita real

O arquiteto Roberto Xausa reside em Maróstica. Possui estúdio profissional em Bassano del Grappa, cidade vizinha. Lida, principalmente, com a restauração de edifícios históricos no Veneto e é governador do Rotary em sua região.

Na visita a São Bernardo, guiado pelo Rotary local, Roberto Xausa cumprirá agenda que inclui visita ao CAMP (Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro), onde terá reunião com o presidente Fernando Guimarães.

Hoje à noite participará do programa “Canta Itália”, pela Rádio ABC, onde será entrevistado pelo amigo Marquitho Riotto, com quem se encontrou em Maróstica.

Entre amanhã e sábado, Roberto Xausa irá à Associação Padre Leo Commissari, Sítio Joaninha (a confirmar), Câmara Municipal (para encontro com associações italianas), Parque Cidade de Maróstica e conhecerá a Represa Billings. Terá também reunião com o cônsul da Itália em São Paulo.



“Memória” chama a estada do arquiteto Xausa em São Bernardo de “visita real” porque, como diz o comunicador Marquitho Riotto, a ideia é que ele conheça as várias situações do Município e sua organização social por ONGs não governamentais. Daí o encontro que terá com religiosas que desenvolvem trabalhos junto à infância e adolescência de uma juventude que necessita de amparo e formação profissional e humana.

Em síntese: a visita do rotariano reatará as origens da irmandade estabelecida entre São Bernardo e Maróstica, numa história que está sendo delineada pelo advogado Luiz José Moreira Salata, presidente da Sociedade Cultural Brasilitália.

SIMBOLISMO. Na Maróstica do jogo de xadrez com peças vivas em sua praça principal, o encontro de dois rotarianos: o italiano Roberto Xausa e o são-bernardense Marquitho Riotto

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 21 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8316

PONTO DE VISTA – “O pôr-do-sol como terapia”: uma crônica de Tito Costa.

SAUDADES – Grandes escolas de samba desfilam hoje (21-2-1993, então domingo de Carnaval) em quatro cidades: Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá.

FUTEBOL – Pela série amarela da Segunda Divisão: São Caetano 2, Taquaritinga 1; Santo André 1, São José 1.

EM 22 DE FEVEREIRO DE...

1883 - Joaquim Francisco de Jesus vai à Câmara Municipal de São Paulo e presta juramento como juiz de paz da Freguesia de São Bernardo.

1903 – Domingos Spinelli nomeado professor-substituto na escola pública de Ribeirão Pires.

¦ No dia 18 (de fevereiro de 1903) teve lugar na Vila de São Bernardo mais uma contenda eleitoral, segundo o correspondente do Estadão.

¦ Da agência Havas de notícias: Santiago, 21. Foi aqui criado um museu comercial permanente.

1913 - Nascia, em São Bernardo, Luigi Camilo Amadeu Lazzuri, o Gigino, filho de imigrantes italianos e futuro comerciante e produtor de móveis fino da cidade. Em 1992 foi homenageado pela Câmara Municipal ao receber a Medalha João Ramalho.

1953 – Reacendia-se a disputa entre a Grã-Bretanha, de um lado, e a Argentina e Chile, de outro, sobre a posse das ilhas Falkland (Malvinas), no Atlântico Sul.

¦ “Reis de Congo e Congada na Cidade de São Paulo”, título de artigo publicado pelo historiador Ernani Silva Bruno no “Estadão”.



1973 – INA (Indústria Nacional de Armas) é arrematada em leilão realizado no seu refeitório em Utinga, Santo André.

Participaram 50 arrematantes, saindo-se vencedora uma empresa de São Paulo, a Senaib (Comércio e Representação), de propriedade de João Alfredo Blande.

A INA tinha uma história de 25 anos. Foi iniciada num barracão com oito operários, iniciativa do general Plinio Paes Barreto. Chegou a ter 900 empregados, ocupando área de 8 mil m2.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Pedro. Elevado a município em 1881, quando se separa de Piracicaba.

¦ Pelo Brasil, aniversariam: na Bahia, Abaíra, Belo Campo e São Desidério; em Minas Gerais, Andradas; em Pernambuco, Calçado; e no Tocantins, São Félix do Tocantins.



HOJE

¦ Dia da criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), cf. lei federal de 22-2-1989.