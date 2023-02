5 dicas para estender a vida útil das maquininhas de cartão

Da Redação, com assessoria

Atualmente, 39% dos microempreendedores recebem pagamentos em seus estabelecimentos via maquininhas de cartão, aponta pesquisa realizada pelo Sebrae. “O dado mostra que o aparelho é muito importante para os micro e pequenos negócios brasileiros. Por isso, garantir o bom funcionamento é essencial para que os empresários não percam nenhuma venda”, afirma Claudio Evangelista, gerente de produtos da SumUp. Pensando nisso, a fintech separou cinco dicas fundamentais para estender a vida útil dos dispositivos. Confira!

1. Evite que a bateria “vicie”

A vida útil da bateria é relevante para o funcionamento da maquininha como um todo. Por isso, é muito importante não deixar o aparelho conectado na tomada o tempo inteiro. “Essa prática pode deixar a bateria ‘viciada’, ou seja, com pouca autonomia. Conecte o leitor apenas quando houver necessidade de carga”, indica Evangelista.

Se a sua maquininha funciona com pilhas, é importante que elas fiquem no aparelho o tempo todo, mesmo quando ele não estiver em uso. “A ausência de pilhas pode causar o bloqueio do dispositivo”, alerta o especialista.

2. Faça atualizações

“Sempre que houver alguma atualização disponível, realize-a. Dessa maneira, é possível mitigar quaisquer erros de sistema e garantir o funcionamento da máquina para não perder vendas”, conta Evangelista.

O executivo também ressalta a importância de evitar qualquer interrupção durante a instalação. “Ao realizar atualizações em sua máquina, esteja com a carga do aparelho completa e mantenha total atenção. Essa dedicação é necessária para que a instalação ocorra de maneira completa e o dispositivo siga funcionando bem”, complementa o executivo.

3. Tome cuidado com calor, umidade e quedas

Evite expor as maquininhas de cartão ao calor e à umidade. Além disso, faça o possível para não derrubar o aparelho no chão. Temperaturas altas, líquidos e quedas podem prejudicar os componentes do dispositivo e afetar seu funcionamento.

4. Limpe a maquininha adequadamente

Limpar a maquininha é importante para seu funcionamento e também para oferecer uma boa experiência para os clientes. Contudo, alguns produtos podem danificar o equipamento. Na hora da higienização, use um pano macio e levemente umedecido em água e sabão – esqueça álcool e produtos de limpeza. “Jamais limpe a parte interna e as conexões elétricas, pois há o risco de ‘fritar’ o aparelho”, diz Evangelista.

Em casos em que a máquina também possui uma impressora, não limpe o local em que os comprovantes são impressos, pois as peças responsáveis pela impressão podem ser danificadas.

5. Outros cuidados gerais

Sempre tome cuidado com todas as portas das maquininhas de cartão. Não coloque nenhum objeto na entrada principal e não utilize papel ou nenhum outro material para servir de apoio para o cartão. Mesmo que o cartão do seu cliente seja mais fino, o equipamento fará a leitura normalmente.