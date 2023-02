Palpites da Sul-Americana que deram certo

Da Redação

Do 33Giga



22/02/2023 | 10:55



Todo amante de futebol tem um monte de competições incríveis para acompanhar todo ano. A Sul-Americana de 2023 sub 20 fez um sucesso enorme dentro das casas de apostas e também deixou muita esperança para o brasileiros em relação à próxima Copa do Mundo. Dessa vez o grande campeão foi o Brasil que buscou o título na última rodada.

Muitos dos palpites Sul Americana das casas de apostas foram certeiros, por exemplo, a seleção Brasileira junto a Uruguaia e Argentina confirmaram o seu favoritismo dentro da competição. Com o Brasil e o Uruguai brigando pelo título até o último jogo.

A Sul Americana sub 20 funciona sobre um forma diferente, que basicamente tira todo mundo de um fase de grupos e coloca em uma fase de grupos final. Esse formato de competição favorece as equipes que são mais constantes, ou seja, aquelas que mesmo com jogadores tão jovens já formaram uma base incrível de jogadores.

Muitos dos nomes de jogadores Sub 20 ainda são desconhecidos, mas a maioria joga por grandes clubes, como Chelsea e Zenit. É bem provável que os nomes de destaque dessa Sul Americana se tornem grandes lendas do futebol, já que apesar de serem muitos jovens já apresentam características incríveis para jogadores.

De fato que quer ver a seleção brasileira mandando bem na Copa do Mundo pode ficar esperançoso, com nomes como Vitor Roque, Maycon e Andrey Santos que em pouco tempo devem jogar pela seleção principal. O Brasil ainda conta com uma base de jogadores incrível com Vinicius Junior, Marquinhos e Rodrygo que estão no auge de suas carreiras.

Palpites que deram certo na Sul Americana Sub 20

Grande parte dos palpites da Sul Americana de 2023 deram resultados positivos aos fãs de apostas esportivas. Os times favoritos realmente chegaram num nível muito acima de seus rivais. Todos que mantiveram apostas em Brasil e Uruguai conseguiram boas margens de lucros já que ao longo da competição a disputa por título ficou para as duas seleções.

A maior surpresa dessa competição foi à Argentina que decepcionou um pouco, ficando fora da disputa por título muito cedo. Mesmo, sendo a atual campeã da Copa do Mundo a seleção sub 20 teve grandes problemas defensivos que resultaram em uma Sul-Americana abaixo do esperado, mas nada que deva preocupar ninguém.

Jogadores para ficar de olho no futuro

Os jogadores artilheiros é que foram a grande surpresa da edição, dessa vez o Brasil teve dois no podium: Vitor Roque e Andrey Santos, todos os dois com seis gols em oito partidas. Os palpites em casas de apostas foram precisos já que os dois nomes estavam com odds que demonstravam o favoritismo a artilharia para esses dois jovens promissores.

A próxima grande competição da seleção canária será a Copa América de 2024, nela provavelmente alguns jogadores do sub 20 estarão com a carreira mais consolidada e devem ter minutos nessa competição. O fato é que o país do futebol continua gerando novos craques, e dessa vez a seleção pode contar com campeões muito jovens.