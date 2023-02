Thelma Assis comemora vitória de Mocidade Alegre no Carnaval de São Paulo

22/02/2023 | 10:10



Thelma Assis, destaque de chão pela Mocidade Alegre, não conseguiu conter a felicidade ao comemorar a vitória da escola de samba pela qual desfilou em São Paulo em 2023.

A campeã do BBB21 surgiu nas redes sociais emocionada pelo feito e escreveu:

É campeã. Que emoção, minha escola! Somos todos Yasuke! Pode ter fé que todo preto por ser o que quiser!

Vale lembrar que o enredo Yasuke, escolhido pela diretoria, remete a história do primeiro samurai negro na história do Japão. Ele era um escravo que chegou a costa de Kyoto para servir de guarda-costas ao padre jesuíta Alessandro Valignano. Na época, o homem chamou a atenção por sua altura, cerca de um metro 90 centímetros, enquanto a maioria dos japoneses não chegavam aos um metro e 60 centímetros. Yasuke se tornou parte da guarda pessoal do líder japonês e por isso foi ensinado as artes marciais orientais.

A Mocidade Alegre conquistou o seu 11° título e se tornou a segunda escola de samba paulista com mais vitórias ao longo da história do Carnaval, logo atrás da Vai-Vai.