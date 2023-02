Datena cai na lama enquanto visita área atingida por temporais no litoral norte de São Paulo

22/02/2023 | 10:10



Na última terça-feira, dia 21, José Luiz Datena protagonizou momentos polêmicos durante o Brasil Urgente. O apresentador visitou a região do litoral norte de São Paulo, atingida por fortes temporais, e, enquanto ainda estava ao vivo, caiu na lama.

Para você ter uma base, foi mais ou menos assim que as famílias e pessoas estiveram. O deslizamento dessa terra dura. Eu imagino o desespero dessas pessoas, para sair dessa massa de lama. Meu Deus. [...] É impossível. No desespero, quando a lama vem, é impossível sair daqui. Imagine, crianças e mulheres. As pessoas de idade. É uma espécie de areia movediça, disse enquanto tentava levantar do lamaçal.

Vale lembrar que a tragédia provocou a morte de 46 pessoas e o desaparecimento de outras, sendo um momento delicado para os moradores da região.