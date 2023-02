União reconhece situação de emergência em 7 municípios gaúchos por estiagem

22/02/2023 | 10:07



O governo federal reconheceu a situação de emergência em sete cidades do Estado do Rio Grande do Sul por causa de estiagem na região. A decisão consta de portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22.

O ato do governo federal reconhece o estado de emergência em Derrubadas, Eugênio de Castro, Garruchos, Gramado Xavier, Rio Grande, Santo Ângelo e Tunas. A estiagem nessa região gaúcha e respostas aos desastres em cidades do litoral de São Paulo por causa de fortes chuvas serão tema de reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros ao longo desta quarta-feira.