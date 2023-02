Tadeu Schmidt explica que semana de modo turbo no BBB23 vai render duas chamadas do Big Fone e eliminação extra

22/02/2023 | 09:10



Hora de dar uma sacudida? Ao que parece, não é só o público que anda achando o BBB23 meio borocoxô e Boninho preparou algumas peripécias para esquentar a dinâmica. Na última terça-feira, dia 21, Tadeu Schmidt abriu o programa explicando que vai rolar uma semana de modo turbo no reality. Nos próximos dias, o Big Fone vai tocar duas vezes e terá uma eliminação extra no sábado.

Bora entender como vai funcionar? Na quinta-feira, dia 23, o Big Fone promete soar pela primeira vez, ainda sem horário definido. O participante que atendê-lo ganha poder supremo. No mesmo dia, a prova do líder segue no cronograma normalmente, mas também haverá um paredão relâmpago. O menos votado já sai da casa no sábado.

O Big Fone volta a tocar pela segunda vez, dando imunidade para quem atendê-lo e a possibilidade de indicar outra pessoa para a berlinda, no dia em que o público descobrir quem será o eliminado do paredão surpresa, dia 25.

No domingo, dia 26, a agenda dos brothers seguirá apertada pois vão rolar nova prova do líder, prova do anjo, novo paredão e prova bate e volta. Uau!