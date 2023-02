Obituário - 22 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



22/02/2023 | 08:30



SANTO ANDRÉ

André Paulino de Souza, 92. Natural de Monteiro (PB). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erothéa Bruni Bragagnolo, 84. Natural de Itu (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Costureira. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sérgio Pereira, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônio Leite da Silva, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis. Administrador. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cesário Campestrini, 72. Natural do Rio dos Cedros (SC). Residia no Jardim Dona Sinhá, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Maria de Jesus Cândido, 71. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra (SP). Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra.

Ezequias Lima de Souza Filho, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Contador. Dia 16. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Darci Popi, 71. Natural de Maringá (PR). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Maria de Jesus Cândido, 71. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra (SP). Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra.

Ana Virgínia de Oliveira Cia, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Professora. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Reginaldo Ferreira dos Santos, 70. Natural de Paulista (PE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 16. Cemitério Parque da Cantareira, em São Paulo, Capital.

Eurides Rocha dos Santos, 69. Natural de Ibiassucê (BA). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Juvenal Ferreira da Silva, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Claudio, em Santo André. Eletricista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Mônica Cristina Storani, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Rosa Ciardi, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Murilo Vicente da Silva, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Mauro Bento, 67. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Florisa Siorilli Maximo, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Nativo Antônio dos Santos, 65. Natural de Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz.

Mauri Cardoso da Silva, 60. Natural de Guaira (PR). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 16. Jardim da Colina.



MAUÁ

Maria de Lourdes Damai, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Francisco Alves da Silva, 78. Natural de Tapira (PE). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande. Dia 16, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Carvalho Rudner, 80. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Cemitério São José.

Silvio Silva de Lima, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.