Imigrantes tem trânsito lento no sentido São Paulo nesta quarta (22)

Da Redação



22/02/2023 | 08:14



O trânsito na rodovia dos Imigrantes apresenta lentidão na manhã desta quarta-feira (22), do km 54 ao 48, no sentido São Paulo. O motivo, segundo a Ecovias, é o incêndio em um veículo na pista. Não há informações sobre vítimas.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta. O tempo está encoberto e com visibilidade parcial.

Neste momento, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está em Operação Normal (5X5). A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.

CHUVA E LENTIDÃO

Os motoristas que deixaram para voltar da Baixada Santista no início da noite da última terça-feira (21) enfrentaram chuva, baixa visibilidade e tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes.

Por volta das 18h30, ao menos 6,8 mil veículos subiram a Serra em direção a Capital, segundo boletim da Ecovias.

Por conta do alto volume de carros nas vias, nesse mesmo horário, o congestionamento na Imigrantes, sentido Capital, chegava a sete km, com pontos de lentidão do km 53 ao 46. Além do congestionamento, o tempo nas vias estava encoberto, por conta da chuva. Em alguns locais, a visibilidade era parcial, principalmente no topo da Serra.

Devido a baixa visibilidade, duas alças estavam bloqueadas, a da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto sentido Imigrantes e alça da Imigrantes para a interligação, no km 42 sentido Anchieta.

FERIADO DE CARNAVAL

Desde às 0h de quinta-feira (16), quando a Ecovias iniciou a contagem, 385,8 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 273,9 mil veículos.

SITUAÇÃO DAS ESTRADAS

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) liberou parcialmente o tráfego em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos na Rodovia Rio-Santos, no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

Segundo o Governo do Estado, a subida da serra pode ser feita pelo SAI ou pela Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055), onde o motorista se encontra. Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), sentido Bertioga, a rota alternativa é somente o Sistema Anchieta-Imigrantes.

Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da SP-055, no km 174, a rota alternativa é somente a Rodovia dos Tamoios.