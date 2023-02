Família de Santo André faz vaquinha para casal internado após tragédia no Litoral

Beatriz Mirelle



22/02/2023 | 07:26



Os artesãos Anderson Cazé da Silva e Fabiana De Souza Lima, do Jardim Stella, em Santo André, são duas das inúmeras vítimas das chuvas que atingiram São Sebastião neste fim de semana. Eles são pais de Dandara Vida Cazé, 10 anos, e tios de Eduardo Lionel Chrestan, 11 – crianças que morreram por conta das tempestades no Litoral Norte. O casal teve ferimentos graves e está internado em Caraguatatuba.



A família deles afirma que Fabiana fraturou os braços e Anderson as pernas, a bacia e está com o rim perfurado. Também disseram que eles perderam o carro que tinham, a casa que alugaram e os materiais de trabalho. Para ajudá-los neste momento, eles criaram uma vaquinha para contribuir com os custos da recuperação. “Eles são artesãos, fazem pulseiras, brincos, e trabalham no Sahy por temporada. Eles alugaram essa casa por um ano e meio para vender os materiais na praia. Com a chuva, perderam o imóvel. Eles também tinham comprado um terreno lá, que está destruido”, disse a prima do casal, Julia Alyssa Vicente, de 18 anos, em entrevista ao Diário. Ela divulgou nas redes sociais o desaparecimento de Eduardo Chrestan e afirma que souberam das mortes a partir do contato com instituições e moradores da região. “O Anderson ligou desesperado, mas não conseguimos saber o que tinha acontecido. Primeiro achamos que a Fabiana tinha morrido. Não conseguimos conversar mais e usei a internet para saber o que tinha acontecido. Foram dois dias de angústia”, lamenta Julia. Por volta das 18h da segunda-feira (20), a família soube que os corpos foram encontrados. “Agora estamos esperando liberação para trazer as crianças".

Paraajudar, é necessário acessar o link www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-tata-e-cafe. Até o momento, foram arrecadados quase R$ 29 mil. A tragédia no Litoral matou 46 pessoas – número oficial até as 18h desse domingo. Um hospital de campanha da Marinha será instalado na próxima quinta-feira (23) com 300 leitos, informou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).