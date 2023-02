São Bernardo quer a sua sexta vitória seguida contra o Ituano

Das Agências



22/02/2023 | 06:49



Adiado no último dia 12 por conta das fortes chuvas que caíram na cidade de Itu momentos antes do começo do duelo, Ituano e São Bernardo FC se enfrentam, às 19h30 desta quarta-feira (22), pela oitava rodada do Paulistão. O confronto foi remarcado no próprio Estádio Novelli Júnior. O Tigre tenta engatar a sexta vitória seguida, enquanto os donos da casa querem entrar de vez na briga pela classificação.

Com cinco vitórias seguidas, a última por 2 a 1 em cima do Botafogo-SP, o São Bernardo tem 20 pontos. O Palmeiras tem um a mais, 21, na liderança do Grupo D. Já o Ituano, que até pouco tempo brigava contra o rebaixamento, mudou o foco e está de olho na classificação do Grupo C. Na última rodada fez 2 a 0 no Santo André. Atualmente, é terceiro colocado com nove pontos. O São Bento tem a mesma pontuação, mas fica na frente nos critérios de desempate.



O técnico do São Bernardo FC, Márcio Zanardi, terá dois desfalques por suspensão para armar o time titular. Isso porque o atacante João Carlos foi expulso contra o Botafogo-SP e agora cumpre suspensão. Assim como volante Rodrigo Souza que levou o terceiro amarelo e também fica de fora. Com isso, como o atacante Léo Jabá está recuperado de problemas musculares que o tiraram do jogo passado, deve ser titular no ataque ao lado de Chrystian e Matheus Régis. Também liberado pelo Departamento Médico, o lateral-direito Jeferson disputará a titularidade no setor com Alex Reinaldo. No mais, a base da equipe será a mesma que vem atuando.



Já o Ituano ainda está de luto pela morte do goleiro Jian Kayo, encontrado morto em sua casa no último final de semana. O time fechou a preparação para o duelo com um treino importante. Para o duelo, o técnico Gilmar Dal Pozzo não poderá contar com o meia José Aldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.