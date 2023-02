Marcel e a grande família no governo de Auricchio

Da Redação



22/02/2023 | 06:47



E só cresce a lista de parentes do vice-presidente da Câmara de São Caetano, Marcelo Munhoz (Cidadania), agraciados com cargos no governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Já está tudo certo para que a mulher do vereador, Giovana Munhoz, assuma o Atende Fácil Saúde, em março, quando for inaugurado. Ela já é diretora de departamento da Saúde. A irmã, Andrea Franco Munhoz Dea, é assessora III da Secretaria de Educação. A outra irmã de Marcel, Adriana Franco Munhoz, é lactarista concursada da Prefeitura, mas tem gratificação especial, que garante ela salário bem acima das que exercem a mesma função. Isso sem falar que aliado de Auricchio está com um pé no primeiro escalão. Isso é que é gostar tanto da mesma família.

Bastidores

Ajuda andreense

Sob comando do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, liderado por Ana Carolina Serra (Cidadania), as lojas solidárias instaladas nos quatro shoppings da cidade arrecadaram, até às 16h de ontem, 10 mil itens (entre roupas, agasalhos, cobertores, sapatos, roupas de cama, mesa e ganho), cinco toneladas de alimentos e 700 litros de água, que serão enviados às famílias atingidas pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo.