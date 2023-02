Palavra do Leitor - 22 de fevereiro de 2023

Da Redação



22/02/2023 | 06:33



Verba pífia

Uma vergonha. Enquanto assistimos, infelizmente, mais uma tragédia como esta do Litoral Norte de São Paulo, até aqui contabilizados 46 mortes, e mais de 2 mil desabrigados devido às fortes chuvas do último final de semana, ficamos sabendo através da imprensa que um levantamento feito pela ONG Contas Abertas, indicam que verbas destinadas para prevenção de desastres principalmente no governo de Jair Bolsonaro, foram pífias, medíocres. Ou seja, se em 2013, corrigido pela inflação foram destinados R$ 11,5 bilhões, já em 2021, o valor foi de apenas R$ 1,4 bilhão. E na peça orçamentaria enviada pelo governo anterior ao Congresso, com a cumplicidade dos parlamentares, foi aprovado uma verba menor ainda de R$ 1,17 bilhão. Para se ter uma ideia como o governo de Bolsonaro e o Congresso foram relapsos com as prioridades da Nação, somente o orçamento secreto, a verba destinada em 2022, foi de R$ 16,3 bilhões. Esse valor foi 14 vezes maior do que para prevenção de desastres naturais. O que nos remete dizer, infelizmente, que a classe política não está preocupada com políticas públicas que permitam boa qualidade de vida e proteção ao povo brasileiro. O objetivo maior desta classe é se locupletar com os recursos dos contribuintes.



Paulo Panossian - São Carlos-SP



Solidariedade

Felizmente ainda podemos dizer que o nosso povo é solidário, mesmo que a cada dia aumenta as pessoas que se preocupam mais em gravar vídeos do que ajudar quem necessita.



Por falar em pessoas solidárias elas se mostraram presentes em São Sebastião cidade castigada pelas fortes chuvas. Dentre os mais de 600 voluntários, o enfermeiro Fábio dos Santos, do Samu de São Bernardo, e sua esposa Vilma Ferreira, também enfermeira, que passavam o Carnaval da cidade, mesmo sendo atingidos pela tragédia, arregaçaram as mãos e passaram a ajudar a única enfermeira presente num posto improvisado dentro de uma escola e com os seus conhecimentos profissionais acolheram as vítimas prestando os primeiros socorros. Também acolheram os mortos e seus familiares, procurando dessa forma amenizar o sofrimento das vítimas da tragédia. Parabéns aos nobres enfermeiros e a todos os voluntários, Nossa gratidão!



Roberto Canavezzi - São Caetano



Natureza cobra

Todos os anos a Natureza chama os homens públicos para cuidar do planeta. E a cada ano ela escolhe um estado para devastar . Seja SP, RJ, Minas Gerais, Bahia, ou outro qualquer, o fato é que algo precisa ser feito. O poder público permite que se construa em morros, na beira da represa, caso da Guarapiranga e depois que o cidadão está morando, ninguém o remove desses locais, onde jamais deveriam ter construções. Uma catástrofe atrás da outra. Governantes olham de cima, o sofrimento de quem se vê de uma hora para outra sem abrigo. Em épocas de eleição são até capazes de amassar barro e subir em morros para pedir votos. Depois, ah depois, eles viram as costas para quem deveriam proteger. Daqui a uma semana ninguém se lembrará da tragédia porque certamente teremos outras e assim vai. Ninguém resolve, enquanto os problemas só aumentam. Sair do discurso e partir para a prática é difícil, precisa de pessoas que se importam com as outras, mas elas estão pulando Carnaval e não querem ser incomodadas.



Izabel Avallone - Capital



São Caetano

“Vereadores de São Caetano aumentam o próprio salário em 46% e ainda aprovam da mesma forma os 13º(s)”. Com este alerta e determinação, tomamos conhecimento sobre o benefício próprio da ação semi-repugnante dessa vereança de nossa coirmã São Caetano. Sem desprezo, crítica voraz ou contrária alguma, acredito que uma expressiva parte dos eleitores das nossas “Sete cidades” também concorda que todos devem ganhar bem, inclusive os nobres e eleitos vereadores. Eleitos pelos “são-caetanenses. Porém, gostaríamos de saber sobre as normativas, estatutos, parâmetros estabelecidos ou pré-estabelecidos e/ou critérios outros para que esses aumentos fossem efetivados, efetivados da forma aprovada e direta com que foram. Para rememorar – sem qualquer demérito ou desrespeito – essa verba que viabilizará essas alterações de salários mensais e 13º(s) têm origem, muito e também, da arrecadação dos impostos pagos pela população de nossa cidade São Caetano. Poderíamos listar aqui muitos outros servidores que encontram-se com seus vencimentos mensais fora de suas prudentes necessidades e/ou realidades. Com o mesmo respeito, gostaríamos, e muito, que os senhores (as) repensassem sobre tal ato e fato, usando do sentimento da empatia.



Cecél Garcia - Santo André



Hospital de campanha

Obrigado, governador Tarcísio de Freitas, pelo hospital de campanha em São Sebastião. Usando o que é da nossa nação para o nosso povo. Parabéns pela sua atitude, pensou muito bem. Isso deve ser colocado como exemplo e seguido pelos outros. O que é nosso deve ser usado pelo povo quando temos situações como essa.



Osvaldo Rodrigues - do Facebook