Chuva adia final de jogo entre Alcaraz e brasileiro no Rio Open para esta quarta

21/02/2023 | 22:10



Atual campeão e grande favorito para nova conquista no Rio Open, Carlos Alcaraz ficou a um game de confirmar seu favoritismo na estreia contra o brasileiro Mateus Alves, nesta terça-feira. O espanhol, ex-número 1 do mundo, tinha 6/4 e 5/3 quando um dilúvio interrompeu a partida na quadra Gustavo Kuerten, remarcada para esta quarta-feira, às 16h30. A estreia de Thomaz Bellucci também foi adiada.

Na cidade carioca para etapa de treinos e também para conhecer o carnaval, o judoca Teddy Riner, francês multicampeão do peso-pesado, prestigiava a partida e foi ovacionado ao aparecer no telão. O atleta e os tantos torcedores presentes tiveram de deixar o complexo montado no Jóquei Clube às pressas após o tempo fechar, com raios, ventos e depois com a forte chuva chegando com tudo por volta das 21 horas.

Enquanto teve jogo, o duelo foi interessante. Mateus Alves começou a partida surpreendendo o espanhol. Após confirmar seu serviço, fez 2 a 0 ao não deixar o rival somar nenhum ponto no saque. O brasileiro vibrou com a torcida, mas rapidamente voltou à realidade.

Alcaraz devolveu a quebra de imediato, também sem deixar Alves pontuar no saque, e viraria a partida no sétimo game, com nova quebra e 4 a 3 mais o saque a seu favor. O brasileiro até teve uma chance para confirmar, mas errou no golpe.

Ainda irregular na partida, o ex-número um do mundo cometeu uma dupla falta e mandou uma bola para os ares logo após abrir 30 a 0 com um ace. Apesar dos altos e baixos, fechou na segunda vantagem que teve. O brasileiro se viu em pressão na parcial e quando tinha vantagem para diminuir, o jogo acabou interrompido por causa dos gritos nas arquibancadas. A pausa não atrapalhou e ele fechou com ace.

Tentando forçar as devoluções para buscar empatar o jogo e evitar que Alcaraz fechasse o primeiro set, Mateus Alves acabou cometendo erros bobos e acabou perdendo a primeira parcial por 6 a 4 após 50 minutos.

O brasileiro deixou a quadra após perder o primeiro set e demorou para retornar. Na volta, seguiu dando trabalho ao espanhol. Eles foram iguais até 2 a 2, quando o brasileiro acabou sofrendo a quebra - tinha 30 a 0 e errou uma curta, na rede, levando a virada na parcial.

Mateus devolveu a quebra e a partida voltou a ser interrompida, agora por causa dos raios e a ameaça de chuva. O público foi realocado em locais seguros nas arquibancadas e o jogo voltou. Sob garoa, os jogadores protagonizaram um game de mais de 10 minutos, com quebra de Alcaraz na quinta chance. Rapidamente ele confirmou o saque para abrir 5 a 3 e encaminhar a vitória, quando o dilúvio suspendeu a partida pela terceira vez.

OUTROS JOGOS

Em outro jogo interessante do dia, o britânico Cameron Norrie confirmou o favoritismo e passou sem sustos pela argentino Juan Manuel Cerúndolo, com 7/5 e 6/1, se credenciando para enfrentar o brasileiro Thiago Monteiro nas oitavas de final.

Cabeça de chave 4, o também argentino Francisco Cerúndolo levou a melhor sobre o espanhol Roberto Baena, ganhando de virada por 4/6, 6/3 e 6/3.