Ancelotti exalta Vini Jr. após virada: 'Jogador mais decisivo do futebol mundial'

21/02/2023 | 20:52



Os dois gols de Vinicius Júnior nos 5 a 2 sobre o Liverpool, nesta terça-feira, somada a sua atuação ao longo dos 90 minutos, fizeram o técnico Carlo Ancelotti alçar o atacante brasileiro à mais alta prateleira dos atacantes mundiais. "Ele é atualmente o jogador mais decisivo do futebol mundial", afirmou o treinador italiano.

Na partida, o atleta revelado pelo Flamengo balançou a rede duas vezes e empatou a partida com meia hora de primeiro tempo. Além de ter criado outras boas chances, Vini Júnior foi decisivo também em mais dois gols. No terceiro, ele sofreu a falta que Modric cobrou na cabeça de Militão. No quinto, foi dele a assistência que deixou Benzema à vontade para fechar a conta sobre o time inglês.

O fascínio de Ancelotti pelo jogador brasileiro não é de agora. Desde que chegou ao Real Madrid, ele sempre fez questão de utilizar o seu esquema tático para valorizar ainda mais as características de Vinícius Júnior no time.

"É um jogador muito esperto, gosta de praticar futebol e também é muito dedicado nos treinamentos. Isso tudo somado faz com que Vinícius pratique um futebol para frente, envolvente, em busca do gol", afirmou.

Mas não foi só Ancelotti que se rendeu ao futebol do atacante. Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, saiu em defesa do atleta que tem sido frequentemente alvo de atos racistas nos estádios em jogos do Real Madrid.

"Não há nada no mundo que possa justificar esse tipo de comportamento. Imagina se eu respondo que o estilo de jogo dele é motivo para causar essas manifestações. Isso seria completamente insano da minha parte", comentou o técnico alemão.

Klopp também teceu elogios ao camisa 20 do Real Madrid e classificou Vini Júnior como um craque dentro do cenário atual. "O Vini é um jogador que não se pode descuidar no campo de jogo nenhum minuto. Sempre que isso acontece, ele desequilibra."