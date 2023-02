Equipe do governo que auxilia litoral de SP ficará instalada no Porto de Santos

21/02/2023 | 20:36



O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, informou nesta terça-feira, 21, que a equipe do governo federal que organiza as ações de apoio às pessoas afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo ficará instalada no Porto de Santos. De acordo com França, a medida foi acertada com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, por orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nós estamos aqui, atentos, no litoral de São Paulo, ajudando em diversas tarefas a socorrer as pessoas que estão ilhadas lá em São Sebastião cidade mais afetada pelas chuvas na região e também em todo o litoral", disse França, em vídeo publicado em seu perfil no Twitter.

"O ministro Waldez Góes acabou de acertar comigo que vai transferir para o Porto de Santos, na Companhia Docas de Santos, na sede da Codesp, as ações e as decisões relativas a todo esse setor de reação do governo federal", emendou.

Segundo França, serão emitidos boletins diários sobre as ações do governo federal no litoral norte de São Paulo. Ainda no domingo, 19, o ministro informou que a autoridade portuária de Santos havia liberado R$ 2 milhões às cidades atingidas pelas chuvas no litoral paulista.