Bolsas de NY têm queda robusta, antes da ata com perspectiva de BC mais agressivo

21/02/2023 | 19:12



As bolsas de Nova York fecharam em queda, pressionadas pela continuidade da perspectiva de que o Federal Reserve (Fed) terá que deixar as taxas de juros em um patamar alto por mais tempo do que o esperado anteriormente. Além disso, prevaleceu nas mesas de operação a expectativa pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do BC americano.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em queda de 2,06%, a 33.129,59 pontos, o S&P 500 caiu 2,00%, a 3.997,34 pontos; e o Nasdaq recuou 2,50%, a 11.492,30 pontos.

O BMO analisa que os próximos meses serão definidos por uma transição do sentimento hawkish do mercado com relação ao Fed: de uma taxa terminal mais alta para precificar um período mais longo com juros em seu pico. "Afinal, mesmo o resultado mais otimista da inflação deixará os preços básicos ao consumidor bem acima de 2% por um longo período de tempo e, como o Fed sempre recuou contra a ideia de alterar a meta de inflação, chegará um ponto em que Jerome Powell terá de reconhecer os danos que serão causados ao mercado de trabalho e ao crescimento", diz o banco, que acrescenta que o Fed fará o que for preciso para atingir o mandato de inflação, mesmo que seja um caminho mais longo para atingir esse objetivo.

"Continuamos vendo esse padrão de exuberância e depois decepção", disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown. "Assim que o Fed interromper os aumentos das taxas de juros, acho que veremos os mercados calmos, mas até lá veremos grandes ciclos de volatilidade", pontua.

Investidores também monitoraram dados da economia americana divulgados mais cedo: o PMI composto dos EUA, que engloba os setores industrial e de serviços, atingiu o maior nível em oito meses e superou a barreira de 50, o que sinaliza expansão da atividade. Já o de serviços dos EUA tocou igualmente o maior patamar em oito meses, enquanto o industrial atingiu o maior nível em quatro meses. "Embora os dados da pesquisa não tenham sido indicadores muito confiáveis de padrões de atividade intensa, a recuperação ainda é um sinal encorajador para a sólida atividade de serviços", avalia o Citi. As vendas de moradias usadas, por sua vez, caíram 0,7% em janeiro ante dezembro, ao ritmo anualizado de 4 milhões de unidades - um pouco abaixo da expectativa de 4,07 milhões de unidades.

Entre as ações de destaque, papéis do Walmart subiram 0,61%, após balanço trimestral melhor do que o esperado, que, entretanto, decepcionou com a projeção de lucro anual. Já a Home Depot, outro grande concorrente do varejo americano, perdeu mais de 7% depois de desagradar com o resultado trimestral de vendas e com projeções para o ano.