Defesa Civil: chuva intensa volta a atingir Bertioga, São Sebastião e Ubatuba

21/02/2023 | 18:07



A Defesa Civil de São Paulo publicou, na tarde desta terça-feira, 21, um alerta de chuva intensa para Bertioga, São Sebastião e Ubatuba, regiões do litoral paulista que, neste final de semana, foram fortemente afetadas devido às chuvas. A publicação, feita às 15h21, recomenda a busca de abrigos.

De acordo com o último boletim publicado pelo governo do Estado, às 13h15, 46 óbitos foram confirmados no litoral norte, sendo 45 em São Sebastião e um em Ubatuba.