Príncipe Harry teme clima ruim caso compareça na coroação do pai, afirma amigos

21/02/2023 | 16:10



Será? O mundo está ansioso para saber se o Príncipe Harry e a sua esposa, Meghan Markle, estarão presentes na coroação do Rei Charles III, que acontecerá no dia quatro de maio. De acordo com alguns amigos próximos, o casal teme um clima ruim.

Segundo o The Telegraph, que conversou com os amigos, o casal está avaliando o milhão de variáveis diferentes que afetam sua decisão de comparecimento. Além disso, o príncipe gostaria de estar ao lado do pai praticamente no dia mais importante e, talvez, salvar o relacionamento com a família real.

As fontes ainda afirmaram que a decisão é complicada, já que eles podem ser acusados de esnobar a família, mas também correm o risco de serem vaiados. Eita!