Pitty comenta sobre a experiência de tocar rock no Carnaval: É um marco histórico muito grande

21/02/2023 | 16:10



Em entrevista ao Correio Braziliense, a roqueira baiana Pitty comentou sobre sua animação em relação ao Carnaval. Na última segunda-feira, dia 20, a cantora tocou na folia na Oraca Castro Alves, em Salvador, na Bahia.

Participar da volta do carnaval de Salvador será um momento muito especial. Primeiro, porque aqui é a minha terra e, também, porque o rock sempre ficou de fora dos circuitos oficiais da festa. É um marco histórico muito grande tocar aqui hoje; eu, como mulher, baiana, buscando liberdade em outros sons e outros ritmos, esse é o marco.

A cantora também falou sobre suas expectativas em relação à sua turnê de 20 anos do disco Admirável Chip Novo.

A ideia da turnê surgiu após ouvir as pessoas falando que as letras do disco são atuais. Então, se há essa ressignificação, vamos comemorar de olho para o futuro e sem nostalgia.