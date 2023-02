Zanocelo volta aos treinos e pode reforçar o Santos na estreia da Copa do Brasil

21/02/2023 | 16:05



Em meio à missão de garantir a classificação às fases eliminatórias do Campeonato Paulista, o Santos virou a chave nesta semana para a estreia na Copa do Brasil. E nesta terça, o técnico Odair Hellmann teve uma boa notícia: liberado para as atividades de campo, Vinícius Zanocelo treinou com o grupo e pode reforçar a equipe no torneio.

Na quinta-feira, o time da Baixada enfrenta o Ceilândia em Taguatinga. A presença do meia aumenta o leque de opções do técnico santista que, logo depois da goleada sobre a Portuguesa, antecipou que pretende mandar a campo o que tiver de melhor no torneio nacional. "Precisamos gerar entrosamento e não vou poupar ninguém. Se o jogador tiver condições físicas e eu entender que sua presença é importante, ele vai atuar", comentou o treinador.

No CT, Odair concentrou o seu trabalho na parte técnica e deu ênfase nas jogadas de bola parada. O complemento do treinamento foi aprimorar a parte física dos atletas. O compromisso desta quinta, segundo Odair, vai servir como preparação para os próximos jogos. "Teremos uma sequência de decisões."

Pela programação do departamento de futebol, o Santos viaja para Brasília nesta quarta-feira. No Distrito Federal, o elenco realiza um treinamento no período da tarde para definir o time que enfrenta o Ceilândia.

Após a partida, o foco das atenções volta a ser o Campeonato Paulista. No domingo, o time terá pela frente o clássico com o Corinthians na Vila Belmiro. Terceiro colocado no Grupo A, com 13 pontos, o Santos precisa vencer os dois jogos que restam nesta fase para manter vivo o sonho da classificação.