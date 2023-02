Kim Kardashian e Mariah Carey aparecem juntas e levam fãs à loucura

21/02/2023 | 15:10



Olha elas! Kim Kardashian e Mariah Carey pararam as redes sociais após surgirem juntinhas em um vídeo no TikTok, ao lado de suas respectivas herdeiras North West e Monroe Cannon.

Na gravação, logo no início do vídeo, as meninas apareceram ensaiando passos de dança ao som de It's a Wrap, da Mariah Carey. Logo em seguida, Kim e a cantora surgiram com escovas de cabelo na mão, como se fosse um microfone.

Claro que os fãs foram à loucura com o momento e com o encontro: Isso é fofo, icônico e eu amei isso, foram apenas alguns dos comentários.